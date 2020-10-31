Українців почнуть штрафувати за порушення карантину на місці: в МОЗ розкрили деталі

Українців збираються штрафувати за порушення карантинних обмежень відразу на місці.

Як повідомив в ефірі "112 Україна" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, відповідний законопроект буде розглянутий на наступній сесії Верховної Ради (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На порядку денному наступної сесії Верховної Ради України є законопроект, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати відразу на місці порушника", – сказав він.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, що штрафи будуть складати від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 грн.

"Це та сума штрафу, яка має накладатися на людей, що не дотримуються правил носіння масок у відповідних закладах та спорудах", – зазначив він.

За словами глави МОЗ, він розуміє, що це непопулярна міра, але вона дуже важлива для безпеки людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов звернувся до українців із груп ризику через збільшення кількості випадків коронавірусу.

Віктор Ляшко назвав ймовірність повного локдауну через епідемію коронавірусу в Україні винятково запасним варіантом.