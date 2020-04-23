Українців почнуть масово тестувати на антитіла до COVID-19: в МОЗ назвали терміни

В Україні найближчим часом почнеться масове тестування на антитіла до коронавірусу COVID-19.

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Це дозволить з'ясувати, скільки громадян вже виробили імунітет, заявив в ефірі програми "Право на владу" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Щоб з'ясувати, скільки українців уже перехворіли на коронавірус і виробили до нього імунітет, в Україні планують провести масову діагностику на наявність антитіл до коронавірусу методом імуноферментного аналізу", – сказав він.

Головний санітарний лікар зазначив, що зараз ІФА-тести проходять випробування.

За словами Ляшка, українська лабораторна мережа готова проводити мільйон тестів на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я не впевнені в тому, що наявність антитіл до COVID-19 говорить про імунітет до цього вірусу. Тому вони не можуть рекомендувати країнам застосовувати масове експрес-тестування для виявлення нібито імунних людей для ослаблення карантину.

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