Українців обурив знак Росії на Донбасі. Фото
У мережі показали черговий доказ "повзучої анексії" РФ на Донбасі – на КПВВ "Оленівка" окупанти поставили зі свого боку знак із написом "Росія".
Про це у Facebook написав ексзаступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз. Він також опублікував відповідне фото, яке йому надіслали друзі з Донецької області.
"Це не між Україною і Росією. Це дировський КПВВ "Оленівка", з нашого боку перехід Новотроїцьке. Встановили в останні дні. Повзуча анексія продовжується", – підкреслив автор посту.
У коментарях під фото люди висловили своє обурення не тільки нахабністю ворога, а й позицією української влади, яка ніяк не "присікає" подібні провокації.
"Залп із гармат і проблема вирішена", "Просто перестали стріляти", "Важко в це повірити, але факт – вперта річ", "Який ми терплячий народ, коли вже той терпець увірветься", "Гарна мішень", "Слів немає, одні емоції", "Знову мовчимо? Чи для цього і перемір'я?", "Зачинити КПВВ, до вирішення тубільцями питання", "Фото надіслати до ОБСЄ і ООН, щоб не було сумнівів щодо намірів мокшанців", "Не чіпати – це провокація! Люди думають інакше, багато людей! Слід звикнути, що цю проблему не вирішити найближчим часом... Всі оті "підірвати", "закрити'', "не пускати!" – дурниця, хай дуріють їхні командьори, які по черзі регулярно відходять на той світ за наказом пуйла, а нам своє робити", – діляться думками українці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український Луганськ, окупований російськими військами і бойовиками "ЛНР", перетворюється на місто-привид на зразок Прип'яті. У ньому руйнуються лікарні та магазини, з дворів не вивозять сміття, а громадський транспорт перетворюється в руїни.