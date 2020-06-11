У мережі показали черговий доказ "повзучої анексії" РФ на Донбасі – на КПВВ "Оленівка" окупанти поставили зі свого боку знак із написом "Росія".

Про це у Facebook написав ексзаступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз. Він також опублікував відповідне фото, яке йому надіслали друзі з Донецької області.

"Це не між Україною і Росією. Це дировський КПВВ "Оленівка", з нашого боку перехід Новотроїцьке. Встановили в останні дні. Повзуча анексія продовжується", – підкреслив автор посту.

Знак на КПВВ "Оленівка" Facebook Ігоря Стокоза

У коментарях під фото люди висловили своє обурення не тільки нахабністю ворога, а й позицією української влади, яка ніяк не "присікає" подібні провокації.

Скриншот Facebook Ігоря Стокоза

"Залп із гармат і проблема вирішена", "Просто перестали стріляти", "Важко в це повірити, але факт – вперта річ", "Який ми терплячий народ, коли вже той терпець увірветься", "Гарна мішень", "Слів немає, одні емоції", "Знову мовчимо? Чи для цього і перемір'я?", "Зачинити КПВВ, до вирішення тубільцями питання", "Фото надіслати до ОБСЄ і ООН, щоб не було сумнівів щодо намірів мокшанців", "Не чіпати – це провокація! Люди думають інакше, багато людей! Слід звикнути, що цю проблему не вирішити найближчим часом... Всі оті "підірвати", "закрити'', "не пускати!" – дурниця, хай дуріють їхні командьори, які по черзі регулярно відходять на той світ за наказом пуйла, а нам своє робити", – діляться думками українці.

Реакція українців Facebook Ігоря Стокоза

Реакція українців Facebook Ігоря Стокоза

Реакція українців Facebook Ігоря Стокоза

Реакція українців Facebook Ігоря Стокоза

Реакція українців Facebook Ігоря Стокоза

Як повідомляв OBOZREVATEL, український Луганськ, окупований російськими військами і бойовиками "ЛНР", перетворюється на місто-привид на зразок Прип'яті. У ньому руйнуються лікарні та магазини, з дворів не вивозять сміття, а громадський транспорт перетворюється в руїни.

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