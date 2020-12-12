Українців можуть почати карати за підроблення тестів на COVID-19

Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачає покарання за підроблення тестів на коронавірус (COVID-19).

Як повідомив у програмі "Свобода слова" Савіка Шустера голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, документ буде зареєстровано вже найближчим часом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, зараз в українському законодавстві не передбачено покарання за махлювання з тестами.

"Ми будемо виправляти цю прогалину. Навряд чи ми встигнемо розглянути цей законопроєкт цього сесійного тижня, але наступного, я думаю, він матиме підтримку", – зазначив нардеп.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, що в Україні почали активно продавати підроблені довідки про негативний тест на коронавірус. Вартість зазвичай становить від 500 до 1000 гривень, а свої послуги ділки рекламують в інтернеті.

У листопаді міністра інфраструктури Владислава Криклія і посла України в Казахстані Петра Врублевського нібито не допустили на зустріч з прем'єр-міністром Республіки Аскаром Маміним через фальшиві тести на COVID-19.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ заявили, що кілька країн поскаржилися на підроблення результатів ПЛР-тестів на коронавірус в Україні.