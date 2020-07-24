Українців мають намір карати за пропаганду ЛГБТ: названо суми штрафів

Українців мають намір штрафувати за пропаганду гомосексуалізму та трансгендерізму на 17 тисяч гривень.

На юридичних осіб ж накладається штраф в 51 тисячу гривень. Про це йдеться в законопроєкті №3917 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму і трансгендерізму".

Авторами документа виступили народні депутати з фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу та Олена Лис. Також зазначено, що публічна пропаганда гомосексуалізму або трансгендерізму повинна каратися штрафом у 85 тисяч гривень.

"Прийняття законопроєкту сприятиме забезпеченню виконання статті 51 Конституції України щодо охорони державою сім'ї, дитинства, материнства і батьківства, дасть змогу боротися проти пропаганди гомосексуалізму і трансгендерізму", – йдеться в пояснювальній записці.

На думку нардепів, держава зобов'язана дбати про фізичне і психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини.

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