Українців екстрено евакуювали з Хорватії через коронавірус

За останні два дні із Хорватії повернулися три групи громадян України, чиї зворотні рейси скасували у зв'язку із карантинними заходами через коронавірус.

Про це 15 березня повідомив посол України в цій країні Василь Кирилич. Подробиці він написав у своєму Twitter.

"Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до посольства у зв'язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати", – зазначив дипломат.

Українців евакуювали з Хорватії

За його словами, за день до цього була перевезена із Хорватії перша група українців.

Посол також закликав решту громадян України, які досі перебувають у цій країні, звертатися по допомогу на поштову адресу consul_hr@mfa.gov.ua або ж за телефоном +385 916051010 (для Viber і WhatsApp).

Посольство евакуювало українців із Хорватії twitter.com/VasylKyrylych

Посольство евакуювало українців із Хорватії twitter.com/VasylKyrylych

Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства у зв'язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на consul_hr@mfa.gov.ua , +385 916051010 (viber, WhatsApp). pic.twitter.com/beG0gTt0bT — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати низку рейсів із України до європейських країн, а також до Азербайджану та Ізраїлю через спалах коронавірусу COVID-19.

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