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15 березня • оновлено в 19:02
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Українців екстрено евакуювали з Хорватії через коронавірус

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За останні два дні із Хорватії повернулися три групи громадян України, чиї зворотні рейси скасували у зв'язку із карантинними заходами через коронавірус.

Про це 15 березня повідомив посол України в цій країні Василь Кирилич. Подробиці він написав у своєму Twitter.

"Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до посольства у зв'язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати", – зазначив дипломат.

Українців евакуювали з Хорватії

Українців евакуювали з Хорватії

За його словами, за день до цього була перевезена із Хорватії перша група українців.

Посол також закликав решту громадян України, які досі перебувають у цій країні, звертатися по допомогу на поштову адресу consul_hr@mfa.gov.ua або ж за телефоном +385 916051010 (для Viber і WhatsApp).

Посольство евакуювало українців із Хорватії

Посольство евакуювало українців із Хорватії

twitter.com/VasylKyrylych

Посольство евакуювало українців із Хорватії

Посольство евакуювало українців із Хорватії

twitter.com/VasylKyrylych

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати низку рейсів із України до європейських країн, а також до Азербайджану та Ізраїлю через спалах коронавірусу COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Хорватія
Теги
вірус евакуація
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