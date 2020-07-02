Українці зневажливо ставляться до карантину, поки хтось із родини не потрапляє в реанімацію, – Ляшко

Українці не дотримуються карантинних обмежень, поки хтось з їхніх рідних не захворіє і не потрапить у реанімацію.

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Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske. Він закликав людей дотримуватися протиепідемічних норм.

"Люди зневажливо ставляться до коронавірусу й до карантинних заходів, поки хтось із родини не захворіє та не потрапляє в реанімаційне відділення. Тому не потрібно нехтувати карантинними заходами, потрібно виконувати протиепідемічні норми, незважаючи на те, що відбувається навколо", – сказав Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні штраф за неносіння маски в громадському місці для фізосіб становитиме від 170 до 255 гривень, а для юросіб – від 3400 до 5100 грн.