Українці зможуть побачити місячне затемнення: де дивитися онлайн

5 червня відбудеться часткове затемнення Місяця, яке можна буде спостерігати і на території України.

Розпочнеться напівтіньове затемнення о 20:45 за Києвом, а о 22:26 досягне максимальної фази, коли тінь від Землі закриє Місяць на 59%. Триватиме все це видовище 3 години 18 хвилин і закінчиться о 00:04.

Спостерігати напівтіньове затемнення можна в більшій частині Європи (зокрема і в Україні), Азії, Антарктиді і деяких частинах Південної Америки.

Українці зможуть побачити місячне затемнення

Однак астрономи зазначають, що ефект буде не таким вражаючим, як від повного затемнення (коли Місяць стає криваво-червоним). Усе, що можна буде сьогодні побачити – це легке затемнення південної частині місячного диска. Щоб зафіксувати ці зміни радять використовувати дзеркальну камеру з довгофокусною оптикою, розташовану на штативі. Найкраще зміни кольору буде видно на початку, середині і в кінці затемнення.

Також є можливість подивитися на це явище онлайн – у трансляції буде використано зображення Місяця над горизонтом Риму.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як пережити місячне затемнення і повний місяць 5 червня.