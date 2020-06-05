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5 червня • оновлено в 18:20
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Українці зможуть побачити місячне затемнення: де дивитися онлайн

1.8т
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5 червня відбудеться часткове затемнення Місяця, яке можна буде спостерігати і на території України.

Розпочнеться напівтіньове затемнення о 20:45 за Києвом, а о 22:26 досягне максимальної фази, коли тінь від Землі закриє Місяць на 59%. Триватиме все це видовище 3 години 18 хвилин і закінчиться о 00:04.

Спостерігати напівтіньове затемнення можна в більшій частині Європи (зокрема і в Україні), Азії, Антарктиді і деяких частинах Південної Америки.

Українці зможуть побачити місячне затемнення

Українці зможуть побачити місячне затемнення

Однак астрономи зазначають, що ефект буде не таким вражаючим, як від повного затемнення (коли Місяць стає криваво-червоним). Усе, що можна буде сьогодні побачити – це легке затемнення південної частині місячного диска. Щоб зафіксувати ці зміни радять використовувати дзеркальну камеру з довгофокусною оптикою, розташовану на штативі. Найкраще зміни кольору буде видно на початку, середині і в кінці затемнення.

Також є можливість подивитися на це явище онлайн – у трансляції буде використано зображення Місяця над горизонтом Риму.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як пережити місячне затемнення і повний місяць 5 червня.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Україна
Тег
Місячне затемнення
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