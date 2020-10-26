OBOZREVATEL підготував проєкт для отримання перспективної освіти в Україні

Замість незатребуваних і неактуальних знань і професій – вчитеся тому, що приносить заробіток, дозволяє зробити кар'єру. Онлайн-навчання дозволяє молодим людям вибрати актуальну спеціальність. Тим, хто хоче "оновити" свої знання або змінити професію можна вчитися не кидаючи роботу. А експерту в своїй галузі відкрита можливість стати викладачем і отримувати чималий дохід.

Статисти ЄС провели дослідження, куди і чому виїжджає працездатне населення України, насамперед – молоді люди. Основні причини еміграції в країни ЄС:

Чітке дотримання трудового законодавства роботодавцями

Чесні умови кар'єрного росту

Соціальна захищеність і можливість відстояти права

Економічна стабільність

Читай – в Україні цього немає! А з виїздом молодих людей, які повинні стати майбутнім країни – і не буде! Прем'єр України нещодавно чітко це висловив – сказавши, що через 15 років не буде кому працювати. Залишаться одні пенсіонери без пенсій.

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Замість того, щоб турбуватися про долю IT-шників із Білорусії, нашим хитромудрим популістам треба думати, як не розгубити СВОЮ молодь!

Що ж робити, і як вийти з цього порочного кола? Вихід – у зміні ставлення до освіти!

Старий підхід до навчання – просиджування штанів на уроках, що не згадаєш потім протягом життя. Здача всяких ЗНО, ДПА – штучних бар'єрів на шляху до отримання освіти, вступні іспити до ВНЗ або коледж. Це – привід для стресу у дітей і корупція.

Унаслідок отримуємо незатребуваних випускників (за даними Комітету Статистики менше 30% дипломованих фахівців працюють за професією, 86% випускників гуманітарних ВНЗ працевлаштовуються) – витрачено час і ресурси.

На непотрібну й неактуальну освіту витрачаються величезні гроші з бюджету, які краще було б направити на поліпшення покриття інтернетом віддалених районів.

Так, може, дати можливість молоді самій вибирати – чому і як вчитися?! Ми живемо в нову епоху – час інтернету. Сучасні технічні можливості дозволяють вчитися онлайн із будь-якої глушини, не виходячи з дому.

2020-й рік з пандемією коронавірусу і глобальним карантином ще більше це продемонстрував.

Це дає шанс нашій країні, як мінімум, задовольнити потребу в "придатній" освіті, не виїжджаючи за кордон. Це перший крок до того, щоб зберегти молодих людей в Україні, мотивувати їх завести сім'ю, придбати житло!

Про це повинні турбуватися політики, якщо вони бачать себе в майбутньому країни!

Що робити нам, звичайним людям? Не чекати – діяти самим! Дізнаватися: які професії актуальні зараз, де добре платять? Які перспективи на найближчі роки?

Ось добірка найперспективніших спеціальностей на 2021 і наступні 5 років за прогнозами ВВС, Forbes:

Лікар (IT-медик у найближчі роки!)

Інженер зі збуту

Інженер інтернет-безпеки

Менеджер по продукції

Фінансовий аналітик

Керівник технічного проєкту

Архітектор територій

Спеціаліст з енергозбереження

Онлайн-викладач

Будівельник "розумних" будинків і доріг

Інженер робототехніки

Бачите, до звичних професій додалися нові, екзотичні – сьогодні. Завтра це буде також звично як смартфон.

Є й професії, яким не загрожує поки "девальвація". Це творчі, багатозадачні і соціальні. Вчителі, адвокати, фахівці сфери краси і догляду, культури і мистецтва, індустрії розваг і харчування.

Світ швидко змінюється, треба вміти орієнтуватися. Як отримати сучасну освіту? Сучасним способом – онлайн.

Величезний вибір пропозицій в інтернеті. Можна одночасно навчатися у зручний час, займаючись домашніми справами, подорожуючи, навіть працюючи.

Мало того, можна самому заробляти, навчаючи інших своїм знанням та вмінням. Навіть ваше захоплення може стати джерелом непоганого доходу. Є приклади, коли любителі розводити кактуси або дресирувати хвилястих папужок заробляють більше 1000 доларів на місяць, запустивши свій курс!

Є багато інформації в інтернеті, як це зробити. Ми провели велике дослідження досвіду людей, які почали самостійний проєкт і отримали шалений успіх. Виявилося, що є закони і правила, дотримуючись яких, отримуєш гарантований результат. Ми ці цінні знання "упакували" в покрокову інструкцію.

НАТИСНІТЬ ТУТ і ви її отримаєте в подарунок!