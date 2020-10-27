Українці живуть краще, ніж 4 млрд населення Землі, але менш щасливі – історик

Українці відносяться до привілейованої меншості й живуть краще, ніж 4 млрд населення Землі, але при цьому почувають себе набагато менш щасливими.

Таку заяву зробив історик Олександр Зінченко під час четвертого Національного круглого столу "Щастя як мета", який відбувся в Чернівцях, повідомляє "Укрінформ". Експерт вказав на те, що в "світовому рейтингові щастя" наша країна "в якомусь зовсім жахливому хвості".

"Ми в привілейованій меншості... Нас таких щасливчиків 3 млрд. Тобто більшість у цьому світі живе значно гірше, ніж ми, але при цьому ми значно менш щасливі", – зазначив він.

Як розповів історик, у 2019 році Україна в "рейтингові щастя" зайняла 133 місце.

"Ми не набагато просунулися вгору і залишаємося і в 2020 році так само на дуже низькому рівні. Українці мають нахабство в масі своїй бути нещасними незважаючи на сусідів у рейтингові, а це Чад, Ефіопія, Свазіленд, Уганда. Ми бачимо, що всі ці країни знаходяться на іншому рівні добробуту. Між нами й Угандою відстань більша в добробуті, ніж між Україною і Швейцарією", – заявив історик.

За його словами, доходи жителів країни зростають, а ще у 2000 році 72% українців боялися голоду. У 2018 році таких залишилося трохи більше 27%.

"Українці змогли абсолютно фантастичні речі зробити за 30 років – ми вибрали демократію, ми стали вільною країною, ми абсолютно фантастичний побудували кулінарний гедонізм. Ми дуже багато різноманітних речей можемо собі дозволити, але при цьому не можемо зважитися бути щасливими, зробити цей вибір бути щасливими. Ось це проблема", – підсумував Зінченко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Івано-Франківськ посів перше місце в рейтингові кращих міст для ведення бізнесу в країні за версією "Forbes Україна".