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22 березня • оновлено в 16:13
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Українці збираються в церквах, грубо порушуючи карантин: обурливі фото

12.1т
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Віруючі українських церков збираються на службі в храмах, незважаючи на введений в країні карантин через коронавірус.

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Як повідомляє "Преступности.НЕТ", в Миколаєві біля однієї з церков зібрався натовп людей, які не дотримувалися дистанції і були без масок (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

До церкви викликали патрульну поліцію, проте ті нічого не змогли зробити.

У прес-службі патрульної поліції Миколаєва повідомили, що прибулий екіпаж побачив біля церкви близько 50 осіб. За словами священика і людей, вони заходили до церкви по п'ять-шість чоловік, а решта залишалися на вулиці. Вони відзначили, що зайшли всередину, коли почався дощ.

У ході розгляду дощ закінчився і всі вийшли на вулицю. Інспектори порекомендували людям дотримуватися дистанції.

Українці збираються в церквах, грубо порушуючи карантин: обурливі фото

Преступности.НЕТ

Українці збираються в церквах, грубо порушуючи карантин: обурливі фото

Преступности.НЕТ

Схожа ситуація сталася в Ірпені Київської області, пише в Facebook Mistoinform.

Українці збираються в церквах, грубо порушуючи карантин: обурливі фото

Mistoinform

Як писав OBOZREVATEL раніше, почесний патріарх Філарет закликав представників церкви продовжувати хрестити і причащати громадян.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
церква вірус
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Не вижу проблемы!
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Надеюсь что умрут
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