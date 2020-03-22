Українці збираються в церквах, грубо порушуючи карантин: обурливі фото

Віруючі українських церков збираються на службі в храмах, незважаючи на введений в країні карантин через коронавірус.
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Як повідомляє "Преступности.НЕТ", в Миколаєві біля однієї з церков зібрався натовп людей, які не дотримувалися дистанції і були без масок (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
До церкви викликали патрульну поліцію, проте ті нічого не змогли зробити.
У прес-службі патрульної поліції Миколаєва повідомили, що прибулий екіпаж побачив біля церкви близько 50 осіб. За словами священика і людей, вони заходили до церкви по п'ять-шість чоловік, а решта залишалися на вулиці. Вони відзначили, що зайшли всередину, коли почався дощ.
У ході розгляду дощ закінчився і всі вийшли на вулицю. Інспектори порекомендували людям дотримуватися дистанції.
Преступности.НЕТ
Преступности.НЕТ
Схожа ситуація сталася в Ірпені Київської області, пише в Facebook Mistoinform.
Mistoinform
Як писав OBOZREVATEL раніше, почесний патріарх Філарет закликав представників церкви продовжувати хрестити і причащати громадян.
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