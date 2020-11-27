Українці зажадали локдауну після нового рекорду COVID-19
У п'ятницю, 27 листопада, Міністерство охорони здоров'я України повідомило про новий рекорд за кількістю заражених COVID-19 за добу. Українці розкритикували карантин вихідного дня і зажадали ввести локдаун.
Відповідні коментарі з'явилися під публікацією зі статистикою захворюваності на коронавірус на сторінці міністра охорони здоров'я Максима Степанова в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Багато користувачів соціальної мережі обурені тим, що в країні досі не посилили карантин. Деякі українці вважають, карантин вихідного дня не допоміг у боротьбі з поширенням коронавірусу.
"І що ми чекаємо?"
"Ви збираєтеся щось робити нарешті? Або будемо далі спостерігати?"
"Ну що, сильно вам карантин вихідного дня допоміг?"
"Карантин вихідного дня бачу працює"
"Чого чекаємо, товариші? Давай локдаун!" – пишуть у коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, в Україні офіційно підтверджено 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.
Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зареєстрували в Дніпропетровській області.
Епідеміолог заявив, що Україні необхідний локдаун в 60 днів.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні для стримування поширення COVID-19, терміном не менш ніж на три тижні з механізмом компенсації для населення.