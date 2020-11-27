Українці зажадали локдауну після нового рекорду COVID-19

У п'ятницю, 27 листопада, Міністерство охорони здоров'я України повідомило про новий рекорд за кількістю заражених COVID-19 за добу. Українці розкритикували карантин вихідного дня і зажадали ввести локдаун.

Відповідні коментарі з'явилися під публікацією зі статистикою захворюваності на коронавірус на сторінці міністра охорони здоров'я Максима Степанова в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Багато користувачів соціальної мережі обурені тим, що в країні досі не посилили карантин. Деякі українці вважають, карантин вихідного дня не допоміг у боротьбі з поширенням коронавірусу.

"І що ми чекаємо?"

"Ви збираєтеся щось робити нарешті? Або будемо далі спостерігати?"

"Ну що, сильно вам карантин вихідного дня допоміг?"

"Карантин вихідного дня бачу працює"

"Чого чекаємо, товариші? Давай локдаун!" – пишуть у коментарях.

Скриншот Максим Степанов в Facebook

Скриншот Максим Степанов в Facebook

Скриншот Максим Степанов в Facebook

Скриншот Максим Степанов в Facebook

Скриншот Максим Степанов в Facebook

Скриншот Максим Степанов в Facebook

В Україні встановлено рекорд щодо COVID-19. Максим Степанов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: