Українці заявили, що в початку Другої світової війни винні СРСР і Німеччина

Більше половини українців вважають, що за початок Другої світової війни несуть відповідальність СРСР і Німеччина.

Згідно з даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, з такою думкою згодні 56% опитаних жителів України. На Заході так думає 63% осіб, а на Сході – 44%. 24% мають іншу думку, а 20% не визначилися.

При цьому, 52% опитаних дотримуються радянської інтерпретації, що День перемоги – це святкування перемоги радянської армії у Великій вітчизняній війні, а 32% сприймають його як перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні. 9,3% не змогли відповісти на питання, а 6% вважають цей день просто додатковим вихідним.

Опитування українців по Дню перемоги Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Також 39% українців підтримують святкування як Дня пам'яті та примирення, так і Дня перемоги. 32% вважають, що потрібно відзначати тільки День перемоги, а 14% – тільки за День пам'яті і примирення. 9% опитаних байдуже це питання. 61% українців не підтримують участь українських політиків у заходах з нагоди Дня перемоги в Москві, 21% за це, а 18% не визначилися.

Опитування було проведено серед 2000 українців з 17 по 22 квітня у всіх регіонах, крім Криму та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Опитування українців по Дню перемоги Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Опитування українців по Дню перемоги Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна повинна домогтися, щоб західні лідери, які відвідають Росію 9 травня на 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, перед Москвою приїхали до Києва.