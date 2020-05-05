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5 травня • оновлено в 18:20
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Українці заявили, що в початку Другої світової війни винні СРСР і Німеччина

1.9т
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Більше половини українців вважають, що за початок Другої світової війни несуть відповідальність СРСР і Німеччина.

Згідно з даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, з такою думкою згодні 56% опитаних жителів України. На Заході так думає 63% осіб, а на Сході – 44%. 24% мають іншу думку, а 20% не визначилися.

При цьому, 52% опитаних дотримуються радянської інтерпретації, що День перемоги – це святкування перемоги радянської армії у Великій вітчизняній війні, а 32% сприймають його як перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні. 9,3% не змогли відповісти на питання, а 6% вважають цей день просто додатковим вихідним.

Опитування українців по Дню перемоги

Опитування українців по Дню перемоги

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Також 39% українців підтримують святкування як Дня пам'яті та примирення, так і Дня перемоги. 32% вважають, що потрібно відзначати тільки День перемоги, а 14% – тільки за День пам'яті і примирення. 9% опитаних байдуже це питання. 61% українців не підтримують участь українських політиків у заходах з нагоди Дня перемоги в Москві, 21% за це, а 18% не визначилися.

Опитування було проведено серед 2000 українців з 17 по 22 квітня у всіх регіонах, крім Криму та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Опитування українців по Дню перемоги

Опитування українців по Дню перемоги

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Опитування українців по Дню перемоги

Опитування українців по Дню перемоги

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна повинна домогтися, щоб західні лідери, які відвідають Росію 9 травня на 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, перед Москвою приїхали до Києва.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
День Перемоги
Місце
Україна
Теги
СРСР опрос
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Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
2000 человек это примерно 0,05% от всего населения. Тоже самое как кучка скакунов на майД.АУНе возомнило что оно все население Украины и может говорить от их имени
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