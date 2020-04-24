Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на фільм, знятий до річниці президентства Володимира Зеленського.

Зокрема, на офіційній сторінці глави держави у Facebook дописувачі розкритикували його за невиконані обіцянки, погіршення ситуації в країні, корумповане оточення та звичку з будь-якої нагоди записувати відеоролики.

"Немає цензурних висловів для цього неподобства! Для чого нам це кіно? Йди працюй, а якщо від роботи "устал", повертайся, заради Бога, у свій 95 квартал", – зазначила Наталя Сероватська.

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"Цей рік минув під девізом "як все проср*ти за рік", країна на порозі дефолту завдяки недолугому преЗеденту й профанам, яких він привів до влади", – вважає Наташа Кармазіна.

Крім того, Зеленському дорікнули тим, що він не справляється зі своїми обов'язками, оскільки нині в України "провал за усіма напрямами".

"Підсумок року вашої діяльності – це повний провал за усіма напрямами. Ви явно не справляєтеся. Тут немає чого соромитися. Потрібно визнати свою помилку та подати у відставку. Це буде сильним кроком сильного та відповідального лідера", – радить Євген Фетісенко.

"Біжи, Вово, біжи!" – сподіваємося, що це буде найкращий фільм з вашою участю..." – написала Ірина Козлова.

"Були провали, кошмари, зашквари, іспанський сором, скандали, невдачі, помилки, ганьба, брехня, шаурма і Оман. Ну і все, в принципі", – підсумовує Валентина Дервісіс.

Президента також попросили знімати менше відеороликів. Натомість – займатися країною та виходити до людей.

"Хтось витратив 51 хв свого життя, щоб подивитися чергову відяшку? Вово, єдине прохання. Досить відяшок! Вийди до журналістів, щоб тобі поставили запитання. Вийди до людей. Ти, Вово, лялька, і сам це знаєш. Іди займайся клоунадою, але в якійсь іншій країні. Лох ти, Вово..." – написав Анатолій Юр‘єв.

Також главу держави звинуватили у тому, что в гучних розслідуваннях, як-от у справі Катерини Гандзюк, досі немає прогресу.

"Чому гинуть наші хлопці, а у вас бізнес в Росії?" – запитує Дарія Яковлєва.

"Хто замовив Катю Гадзюк? Чому не сидять чиновники часів Януковича? Чому на фронті гинуть люди? Чому ваше оточення потонуло в корупції?" – вимагає пояснень Герман Кудінов.

Користувач Руслан Порохончук прокоментував: "А можна більш детально про перемоги та успіхи? Де ви особисто їх знайшли? А то з "плівками" Єрмаків, Оманом, антиколомойським законом, наддефіцитним бюджетом, збільшенням кількості загиблих в ООС, як порівняти з попереднім роком, я бачу тільки неспроможність і тупі відосики "ні про що".

Христина Шилінська дивується: "Чому Володимир Олександрович знову розмовляє з уявним другом?"

Людмила Шумкова: "Пане президенте, зверніть увагу на заклики родин політв'язнів Кремля до діалогу. Ми хочемо знати щодо долі наших рідних, які надалі перебувають у незаконному ув'язненні за політичними мотивами в тюрмах РФ та Криму. Коли відбудеться обіцяний "трек" з їхнього звільнення. Не ігноруйте нас. #ПоговорітьЗНами"

"Вийди вже звідси, розбійнику!!!" – написав Дмитро Юрик.

Велика кількість негативних коментарів і під публікаціями фільму в YouTube. А на офіційній YouTube-сторінці Офісу президента Зеленського функцію коментування взагалі відключили.