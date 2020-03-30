Українські туристи, які поверталися з Мексики, застрягли в аеропорту Варшави. Це трапилося через те, що український авіаперевізник скасував рейс.

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Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла українка Катерина, яка летіла з Канкуна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Поляки сказали: "Схоже, ваша країна вас покинула, рейс скасували, а що з вами робити ми не знаємо". І пішли розбиратися. Забрали паспорти і сказали чекати, видали їжу", – розповідає дівчина.

За її словами, в невизначеній ситуації опинилися приблизно 30-40 громадян України. Всі вони летіли з Мексики польським рейсом.

Українці застрягли в аеропорту Варшави

"Польський борт погодився взяти українських громадян, нас усіх збирали по різних країнах Латинської Америки. Взагалі рейс із Перу летів, я підсіла в Канкуні в Мексиці. Прилетіли до Варшави, повинна була бути пересадка на Sky Up до Києва, поки долетіли його скасували", – зазначила Катерина.

Повідомлення про скасування рейсу

Разом із тим, українка наголосила, що український консул постійно перебуває на зв'язку з громадянами. Він обіцяє організувати автобуси і довезти людей до Львова, але поки невідомо, чи вдасться це.

"Від себе можу сказати, що консулка України в Мексиці дуже гарно працює, їй окрема подяка. Вона на зв'язку 24/7, щодня пропонувала варіанти повернення і весь час відстежує, де ми і як", – додала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 березня спалахнув гучний скандал довкола повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху.

Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт.

Пізніше деякі взагалі оголосили голодування через погані умови обсервації та провали влади в комунікації.

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