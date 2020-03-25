Без їжі і грошей: українці застрягли в аеропорту Делі

Група українських туристів через пандемію коронавірусу застрягла в аеропорту індійського міста Делі. Вони вже добу чекають на літак.

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У людей закінчилися їжа, а авіакомпанії ще не повернули гроші. Про це "24 каналу" розповів український турист Олександр Савченко.

кадр 24tv.ua

За його словами, у всіх туристів в Індії одна проблема – авіакомпанії скасували рейси і не повертають гроші.

"Ми з Гоа дісталися в Делі – це був дуже складний переліт, один з рейсів 8 разів переносили, ми встигли на останній літак, завдяки компанії" Індіго ". Ми прибули вночі 24 березня в аеропорт, переночували, але почав закінчуватися їжа, на наступний день все почали голодувати, тут немає можливості щось купити, бо все навколо закрито", – пояснив Савченко.

Українець додав, що консул привіз їм їжу – борщ і вареники, які, ймовірно, готувала його дружина.

Савченко розповів, що він зареєструвався в системі "Друг", але з консулом вдалося зв'язатися через Telegram.

"Я не знаю, що це за система, вона ніяк не допомагає. З консулом ми зв'язалися через телеграм-групи. Ми організувалися, нас десь 415 людей в одній групі. Є також сторінки у Фейсбуці. Я рекомендую всім, хто застряг в Італії, Шрі-Ланці, Мальдивах, підписатися на офіційну групу посольства України в цих країнах, і там ви знайдете телеграм-групи, де є туристи, які потрапили в таку ж проблему. там зможете зв'язатися з консулом ", – зазначив турист.

Консул повідомив туристам, що 25 березня мають бути спецрейси від компанії SkyUp з Делі до Києва. Вартість квитка на них складе 430 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристи з України, які застрягли в Домініканській Республіці, зажадали, щоб Володимир Зеленський відправив по них президентський літак.

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