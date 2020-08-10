Українці застрягли на кордоні з Угорщиною: дорогі авто поліція супроводжує повз черги. Відео

На кордоні України з Угорщиною утворилися кілометрові автомобільні затори через тривалу процедуру пропуску, тому люди декілька днів не можуть перетнути КПП. Водночас дорогі авто патрульна поліція з мигалками супроводжує повз чергу.

Про ситуацію, яка спостерігається на міжнародному пункті пропуску "Лужанка" розповів у Facebook блогер Михайло Чокнадій, виклавши відео (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Справедливо, що хтось стоїть у черзі 2-3 дні, в жахливу спеку, без туалетів, із дітьми і людьми похилого віку, а хтось "крутий" на Ягуарі (не безкоштовно) проїжджає за 10 хв. Зверніть увагу, авто поліції на київській реєстрації! – повідомив він.

Черги на кордоні з Угорщиною

На відео патрульний пояснює, нібито в чергах стоять тільки автобуси й вантажні автомобілі, тоді як легкові проїжджають швидше. Однак на інших викладених блогером кадрах видно, що на кордоні застрягли і вантажні, й легкові авто. Водії влаштовують розбірки з поліцейськими та прикордонниками, висловлюючи обурення тим, що відбувається, і несправедливістю.

Поліція з мигалками супроводжує Ягуар повз чергу

Чокнадій зазначив, що більшість людей їдуть до Європи на заробітки, тому що в Україні немає можливості прогодувати свої сім'ї. Водночас через тих, хто вирішує питання грошима, не можуть навіть просто перетнути кордон.

Обурені водії конфліктують із правоохоронцями

"Ситуація на КПП "Лужанка" загострена. Люди днями стоять у черзі на кордоні. Їде хто куди: Чехія, Італія, Угорщина. Люди їдуть, щоб заробити хоч якусь копійку, щоб прогодувати свої сім'ї. Україна! Такого кінця епохи бідності ти хотіла?" – з гіркотою додає Чокнадій.

(Джерело відео: Facebook Михайло Чокнадій)

Повідомлення блогера (Facebook Михайло Чокнадій)

Скриншот (Facebook Михайло Чокнадій)

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відкриття кордонів між країнами українці масово рвонули до Європи. Журналіст показав натовпу на КПП "Чоп – Захонь" і "Лужанка" поблизу Угорщини.