Українці застрягли на кордоні з Угорщиною: дорогі авто поліція супроводжує повз черги. Відео
На кордоні України з Угорщиною утворилися кілометрові автомобільні затори через тривалу процедуру пропуску, тому люди декілька днів не можуть перетнути КПП. Водночас дорогі авто патрульна поліція з мигалками супроводжує повз чергу.
Про ситуацію, яка спостерігається на міжнародному пункті пропуску "Лужанка" розповів у Facebook блогер Михайло Чокнадій, виклавши відео (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).
"Справедливо, що хтось стоїть у черзі 2-3 дні, в жахливу спеку, без туалетів, із дітьми і людьми похилого віку, а хтось "крутий" на Ягуарі (не безкоштовно) проїжджає за 10 хв. Зверніть увагу, авто поліції на київській реєстрації! – повідомив він.
На відео патрульний пояснює, нібито в чергах стоять тільки автобуси й вантажні автомобілі, тоді як легкові проїжджають швидше. Однак на інших викладених блогером кадрах видно, що на кордоні застрягли і вантажні, й легкові авто. Водії влаштовують розбірки з поліцейськими та прикордонниками, висловлюючи обурення тим, що відбувається, і несправедливістю.
Чокнадій зазначив, що більшість людей їдуть до Європи на заробітки, тому що в Україні немає можливості прогодувати свої сім'ї. Водночас через тих, хто вирішує питання грошима, не можуть навіть просто перетнути кордон.
"Ситуація на КПП "Лужанка" загострена. Люди днями стоять у черзі на кордоні. Їде хто куди: Чехія, Італія, Угорщина. Люди їдуть, щоб заробити хоч якусь копійку, щоб прогодувати свої сім'ї. Україна! Такого кінця епохи бідності ти хотіла?" – з гіркотою додає Чокнадій.
(Джерело відео: Facebook Михайло Чокнадій)
Як повідомляв OBOZREVATEL, після відкриття кордонів між країнами українці масово рвонули до Європи. Журналіст показав натовпу на КПП "Чоп – Захонь" і "Лужанка" поблизу Угорщини.