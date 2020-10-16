Українці закликали Зеленського винести питання його відставки на "всенародне опитування"

Кирило Лютий Суспільство 00:51, 17.10.2020

На сайт президента України в п'ятницю, 16 жовтня, була зареєстрована петиція з пропозицією додати ще одне питання на "всенародне опитування" в день виборів 25 жовтня.

За перший день петиція, автором якої зазначений Валерій Геращенко, набрала майже 500 голосів з 25 тисяч необхідних для її розгляду.

Питання звучить так: чи задоволені ви діяльністю президента України Зеленського В.А. і депутатів партії "Слуга народу", яких він привів до Верховної Ради, або вимагаєте негайної відставки президента Зеленського В.А. і розпуску Верховної Ради IX скликання?

Як писав OBOZREVATEL:

13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб в тому числі відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.

В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.

Питання Зеленського.
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