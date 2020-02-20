Українці з Уханя: евакуація як вивезення ядерних відходів

Українці з Уханя.

Влада перетворила евакуацію здорових українців на експорт ядерних відходів.

Читаю.

Мер Львова Садовий дзвонив міністерці МОЗ – переживає, куди саме везуть людей з Уханя. Заспокоює львів'ян, що поки причини для паніки немає - типу може і не до Львова.

Чую.

Депутати ВР масово протестують, щоб українців з Уханя не розміщували в лікарнях на території їхніх округів. Хваляться, що змогли вберегти жителів від приїзду українців.

Знаю.

Що чимало високопосадовців наполегливо роблять все, щоб евакуйованих людей не везли в санаторії Конча-Заспи і Пущі-Водиці, де живуть вони самі, їхні родичі та друзі.

Які ж ви всі нікчемні.

Прокажені і заразні тут не вони – уражені вірусом нікчемності всі ви.

На тлі всієї цієї ганьби, бл*дства і мракобісся персональна позиція стає важливим маркером.

В цій ситуації.

Якби я був мером/губернатором, я б вийшов лише з однією заявою.

Я відкрито запрошую розмістити українців з Уханя в лікарні нашого міста.

Ми готові радо прийняти наших українців у себе в місті, взяти на себе всю організацію безпеки їхнього перебування на час карантину.

Ми будемо раді допомозі всіх, хто не кидає українців в будь-якій ситуації.

Я і вся моя сім'я добровільно допомагатиме протягом усього часу їхнього перебування у нас на карантині і закликаємо жителів нашого міста підтримати нас і показати приклад адекватності всій Україні.

І плювати на рейтинг.

Якби люди, які обрали мене, що живуть поруч зі мною, цього б не зрозуміли, то це ганьба представляти таку біомасу.

Краще тоді зробити по совісті і піти.

Нехай клоунами правлять клоуни.

Але, с*ка, в жодного мера з тисяч у країні не виявилося яєць, щоб так зробити – всі сидять по норах, як щури, і сподіваються, що до них українців не привезуть.

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