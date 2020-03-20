Українці з підтвердженим коронавірусом ховаються від влади – власник приватної клініки

Українці з позитивними результатами тестів на коронавірус нерідко ховаються від медиків, відмовляючись від лікування. Тільки 20 березня зафіксовано два такі випадки.

Про це OBOZREVATEL розповів власник клініки EUROLAB і телеведучий Андрій Пальчевський. За його словами, люди бояться примусової госпіталізації або домашнього арешту.

"Буквально сьогодні був випадок: ми отримали із закордонної клініки підтвердження позитивних результатів тестів, зроблених у EUROLAB, подзвонили двом пацієнтам, але вони відмовилися говорити з нами. Навіть не назвали місце, де зараз перебувають", – сказав Пальчевський.

Українці з підтвердженими аналізами на коронавірус ховаються від влади Колаж

Підприємець зазначив, що приватні клініки не мають права запитувати паспорти у клієнтів, тому ті можуть називатися несправжніми іменами.

"І хоча всю інформацію про підтверджені діагнози на коронавірус клініка одразу ж відправляє в санітарну службу, у подальшому не завжди виходить відшукати хворого", – каже Пальчевський.

Власник клініки EUROLAB зізнався, що мав розмову на цю тему з заступником глави МВС Антоном Геращенком: "Я повідомив йому про випадки, коли люди відмовилися назвати своє місце перебування. І він розповів про іншу проблему подібного роду: санітарні лікарі теж не завжди передають по ланцюжку інформацію про хворих і місце їх перебування".

У Китаї за приховування діагнозу, нагадує Пальчевський, чекає смертна кара: "У нас же люди бояться не кримінальної відповідальності, а що їх будуть примусово лікувати або посадять під домашній арешт. Тому і склалася ситуація, коли в Україні є таємні переносники коронавірусу".

Власник клініки EUROLAB Андрій Пальчевський

Він не виключив, що таких випадків в Україні будуть десятки, а може, й сотні. Більше того, "реальних хворих у сотні разів більше, ніж виявлено офіційно".

"Ось конкретний приклад: як тільки в Німеччині з'явилася достатня кількість тестів, за один день у країні виявлено 3000 нових хворих", – сказав Пальчевський, додавши, що наша країна, в яку повернулися з ураженої вірусом Італії тисячі заробітчан, не може математично відрізнятися від держав-сусідів.

"Ми тут схожі на Індію, в якій на сьогодні знайдено всього 230 хворих. Але індійські правозахисники б'ють на сполох, вони звинувачують місцеву владу в тому, що в країні просто не проводиться тестування в необхідних масштабах. Я думаю, що подібна трагедія розгортається і в Україні, і це найнебезпечніше, що може бути", – каже Пальчевський.

За його інформацією, з лікарень і поліклінік, де готуються приймати хворих на коронавірус, почали звільнятися співробітники.

"Люди відчувають себе фізично незахищеними, немає захисних костюмів та інших спецзасобів. Я не розумію, як керівництво країни займалося вирішенням складної в масштабах країни проблеми. Чому три місяці тому не були розпочаті закупівлі? Чому ми не виробляли апарати штучної вентиляції легенів, які дуже важливі? А найголовніше, що ключем до успіху є масове тестування населення, яке у нас зробили одиницям. Адже те звернення до депутата Радуцького з пропозицією самому зайнятися пошиття масок прозвучало не просто так", – підсумував Пальчевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 березня в Україні офіційно зафіксовано 27 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 летальні. Зокрема:

Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний)

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)

Київська область – 2 випадки

Донецька область – 1 випадок

Дніпропетровська область – 2 випадки

Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний)

м. Київ – 3 випадки

м. Львів - 1 випадок

При цьому в Україні повністю одужав перший хворий на коронавірус. Пацієнту з Чернівців зробили повторний лабораторний аналіз на коронавірус. Він показав негативний результат.

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