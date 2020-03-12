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12 березня • оновлено в 13:20
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Українці з Diamond Princess, які перемогли коронавірус, повернулися додому

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Двоє українців-членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, які заразилися на ньому коронавірусом, а згодом вилікувалися, повернулися додому.

У них не виявлено ознак захворювання COVID-19. Про це 12 березня на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогодні вночі до України в безпеці та здоровими повернулися двоє громадян, які до цього перебували на судні Diamond Princess", – сказав він.

Двоє українців із Diamond Princess повернулися додому

Двоє українців із Diamond Princess повернулися додому

За словами міністра, українці пройшли контроль і у них не виявлено ознак захворювання на коронавірус.

"Але, як додатковий захід безпеки, вони були розміщені в медичний заклад для продовження обсервації", – додав Кулеба.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, двоє громадян України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess і заразилися там коронавірусом COVID-19, вже одужали. Водночас ще двоє продовжують лікуватися в лікарнях Японії.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
вірус
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