Українці, яких не пустили до Греції, вилетіли додому, – посол

Громадяни України, яких не пустили в Грецію через карантин, вже вилетіли додому.

Про це "Гордону" заявив надзвичайний і повноважний посол України в Греції Сергій Шутенко. Увечері 7 липня їх забрали рейсом Ryanair.

Посол уточнив, що всього українців було 17, але студентці, яка транзитом летіла до Франції на навчання, дозволили в'їхати до Грецію. Решта 16 повертаються.

"На щастя, зараз, після всіх цих днів і ночей, ситуація – на завершальній стадії. Сьогодні ввечері рейс Ryanair вже забрав групу українців назад, додому. Всього таких людей було 17, однак для однієї студентки вчора вдалося зняти заборону на в'їзд до Греції, так як вона летіла транзитом на навчання до Франції. Правда, коли вона вже опинилася на території Греції, з'ясувалося, що транзит теж неможливий. вона поки залишається в Греції, далі – повернення додому", – зазначив Шутенко.

Дипломат пояснив, що громадяни України, які прямували на відпочинок до Греції, не ознайомилися з інформацією неофіційних джерелах і не знали, що українців туди поки не пускають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 українців прилетіли до Афін, незважаючи на заборону в'їзду в ЄС громадян третіх країн. Пасажирів в автозаку відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту. Вони поскаржилися на погані умови утримання і антисанітарію.