Українці, які застрягли на Шрі-Ланці, терміново звернулися до Зеленського й попросили допомоги

Українці, які після запровадження карантину через коронавірус залишилися заблокованими на Шрі-Ланці, звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням терміново евакуювати їх із-за кордону.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала одна із заблокованих туристок Юлія Ганюк, яка перебуває на острові від 9 березня. За її словами, вона й інші туристи вже декілька разів зверталися за допомогою до консулів, але безрезультатно.

Нині ж, підкреслила дівчина, безпекова і пандемічна ситуація на острові щодня погіршується. Окрім цього, від 20 березня з 18:00 на острові ввели комендантську годину, яка триватиме до 06:00 понеділка, 23 березня. Це, переконані туристи, чіткий сигнал для української влади діяти негайно.

"Вельмишановний Володимире Олександровичу, ми б хотіли звернути вашу увагу на критичну ситуацію... Станом на вечір 20 березня 2020 року після багатьох скасованих рейсів (FlyDubai, AirArabia, Turkish Airlines, Qatar Airways), через те, що Україна закрила повітряний простір, на острові наразі перебуває близько 700 українських туристів, які придбали пакетні тури у туристичних операторів або прилетіли самостійно, серед яких також немало маленьких дітей та літніх людей", – йдеться у листі українців до президента.

Юлія підкреслила, що всі вони розпорошені по різних готелях, у багатьох уже закінчилися терміни путівок й, оскільки всі вони не розраховували на такий форс-мажор, то й грошей у них теж практично не залишилося.

Дівчина додала, що туристи тісно співпрацюють із Посольством України в Індії, безпосередньо послом та українцями, котрі проживають на Шрі-Ланці і яким делеговано представляти інтереси посольства. За цей час їм вдалося спільно сформувати списки "застряглих" із вичерпною персональною та контактною інформацію, іншими словами, із їхнього боку все готово, аби повертатися на батьківщину. Проблема полягає лише в тому, що президент має видати декілька особистих розпоряджень, аби дозволити 3-4 літакам перетнути кордони України та Шрі-Ланки й витягнути звідки українців.

Сотні українців застрягли на Шрі-Ланці через карантин Facebook/Юлія Ганюк

"Оскільки регулярні рейси були скасовані через ваше рішення... Звертаємо також вашу увагу на неузгодженість дій туроператорів органами української влади. Було б доцільно залучити представника Міністерства цифрової трансформації, який би забезпечив координацію оперативного оновлення та обміну статусу кожного "застряглого" громадянина. Відсутність такої взаємодії вносить хаос у актуалізацію списків", – обурюються українці в своєму зверненні до Зеленського.

Насамкінець вони нагадали президенту: саме він у своєму відеозверненні заявив, що всі громадяни України, котрі застрягли на Шрі-Ланці, негайно повернуться додому.

"Ми просимо невідкладно розглянути наше звернення і відреагувати відповідними діями. Дякуємо і з нетерпінням чекаємо виконання вашої обіцянки повернути нас додому", – підсумували українські туристи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Коломбо на Шрі-Ланці 105 громадян України не змогли вилетіти додому через різке скасування рейсу до Києва у зв'язку із карантинними заходами через спалах коронавірусу.

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