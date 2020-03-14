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14 березня • оновлено в 12:17
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Українці вже застрягли за кордоном: квитків немає, посольство розводить руками

25.2т
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У зв'язку з повним обмеженням авіасполучення України через пандемію коронавірусу люди за кордоном не знають, як повернутися додому. Українка поскаржилася на безпорадність консульства і відсутність авіаквитків.

Нія Нікель знаходиться в Португалії і повинна була полетіти в Україну 17-го березня – після закриття кордону. На своїй сторінці в Facebook вона заявила, що в українському консульстві відмовили в допомозі.

Дівчина процитувала слова президента Володимира Зеленського про евакуацію і підкреслила, що на звернення до відомства українцям за кордоном дали всього один день, так як на вихідних консульство не працює.

Українці вже застрягли за кордоном

Українці вже застрягли за кордоном

0462.ua

За її словами, по телефону в консульстві сказали, що не володіють жодною інформацією і порадили купити авіаквитки якомога швидше. Українка показала повідомлення з інструкціями від консульства, яке прийшло з відсутністю тексту.

Інструкція українського консульства

Інструкція українського консульства

facebook.com/niya.nikel

"Макор купив нам квитки з ночівлею в Відні і потраплянням в Україну 16-го. Все це обійдеться навіть зі здачею квитків і поверненням броні всього на 400 доларів дорожче. Нагадаю, що це 4 мінімальних зарплати в Україні. Що ж, це сумно. До слову, ми купували квитки 30 хвилин, і довелося міняти 3 рази напрямок, тому що квитки розкуповувалися в секунди. Завтра вже не буде можливості іншим хлопцям повернутися без тисяч доларів. Такі справи", – написала Нія.

У коментарях під публікацією дівчини користувачі залишили десятки гнівних коментарів. Люди відзначають, що в такій ситуації опинилися безліч українців. У соціальних мережах вже створили групи, де люди розповідають про свої ситуації і намагаються допомогти один одному.

Українці вже застрягли за кордоном: квитків немає, посольство розводить руками
Українці вже застрягли за кордоном: квитків немає, посольство розводить руками
Українці вже застрягли за кордоном: квитків немає, посольство розводить руками
Українці вже застрягли за кордоном: квитків немає, посольство розводить руками
Нія Нікель

Нія Нікель

facebook.com/niya.nikel

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна на два тижні введе повне обмеження авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу в світі. Заходи почнуть діяти з опівночі 17 березня.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
потому что kpoвaвый.клoyн с антинаpoдным.peжимом думали только о xайпe и своём рейтинге внутри государства и им абсолютно п.o.x.y.й как несколько миллионов граждан Украины находящихся за рубежом будут добираться в Украину. Cykи.
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сибирский ватник
сибирский ватник
толи ещё будет ой ёй ёй.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагули,це зрадники,вы последний кусок сала доедаете в нэньке,а эти барбосы по заграницам шлынгаются,оставить там козлов,пусть без причастия от ПЦеУ здыхают.
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