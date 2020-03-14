Українці вже застрягли за кордоном: квитків немає, посольство розводить руками

У зв'язку з повним обмеженням авіасполучення України через пандемію коронавірусу люди за кордоном не знають, як повернутися додому. Українка поскаржилася на безпорадність консульства і відсутність авіаквитків.

Нія Нікель знаходиться в Португалії і повинна була полетіти в Україну 17-го березня – після закриття кордону. На своїй сторінці в Facebook вона заявила, що в українському консульстві відмовили в допомозі.

Дівчина процитувала слова президента Володимира Зеленського про евакуацію і підкреслила, що на звернення до відомства українцям за кордоном дали всього один день, так як на вихідних консульство не працює.

Українці вже застрягли за кордоном 0462.ua

За її словами, по телефону в консульстві сказали, що не володіють жодною інформацією і порадили купити авіаквитки якомога швидше. Українка показала повідомлення з інструкціями від консульства, яке прийшло з відсутністю тексту.

Інструкція українського консульства facebook.com/niya.nikel

"Макор купив нам квитки з ночівлею в Відні і потраплянням в Україну 16-го. Все це обійдеться навіть зі здачею квитків і поверненням броні всього на 400 доларів дорожче. Нагадаю, що це 4 мінімальних зарплати в Україні. Що ж, це сумно. До слову, ми купували квитки 30 хвилин, і довелося міняти 3 рази напрямок, тому що квитки розкуповувалися в секунди. Завтра вже не буде можливості іншим хлопцям повернутися без тисяч доларів. Такі справи", – написала Нія.

У коментарях під публікацією дівчини користувачі залишили десятки гнівних коментарів. Люди відзначають, що в такій ситуації опинилися безліч українців. У соціальних мережах вже створили групи, де люди розповідають про свої ситуації і намагаються допомогти один одному.

Нія Нікель facebook.com/niya.nikel

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна на два тижні введе повне обмеження авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу в світі. Заходи почнуть діяти з опівночі 17 березня.

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