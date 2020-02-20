Така істерична реакція українців на евакуйованих із китайського Уханю свідчить про недовіру до влади. Людям перед тим сказали, що хвороба смертельнонебезпечна і про це українські телеканали говорили постійно. Потім президент виходить на прес-конференцію під час нападу на українські позиції в Золотому, присвячує цьому моменту 2 хв, а решту часу говорить саме про коронавірус. Звинувачує політичних опонентів в тому, що нібито це вони організовують протести, хоча тоді їх ще не було. І погрожує, що відвезе евакуйованих із Уханю до політичних опонентів в Конча-Заспу.

Уявляєте собі людину, яка ввечері дізнається, що українців ніхто не хоче, президент не хоче, опозиція не хоче, ніхто нічого не хоче і виявляється, що їх привезуть до мене. Почалася істерія, ініційована владою й інформаційною кампанією. Замість того, щоб поговорити з людьми про обстріли в Золотому, влада перекривалася коронавірусом, як більш важливою темою.

Але так про здорових людей не говорять, так говорять про хворих і звісно, що у суспільства склалося враження, що мова йде про хворих людей.

Другий момент – це недовіра до влади, як такої, і її компетентності. Люди не розуміють, які заходи були здійснені. Друге – а чи це карантин? Це ж не спеціалізовані лікарні, в яких є ізольовані бокси, де утримують людей в карантині, а вивозять в якісь санаторії. А ці санаторії придатні? І взагалі, чому людей не вивозили так довго? Американці вивезли своїх ще кілька тижнів тому!

І в цій ситуації люди розуміють, що вся відповідальність падає на маленького українця. Чому влада не може організувати нормальну інформаційну компанію, заспокоїти людей, що евакуйовані з Уханю здорові, заходи проведені. Але нічого подібного зроблено не було і ми хочемо, щоб люди не повставали і не лякалися.

Щось схоже було у Врадіївці, коли люди вже нікому не довіряли і почали вимагати у Януковича прибрати Захарченка. Нинішня влада має відзвітувати про заходи безпеки, про карантинні заходи і головне, знайти тих, хто затягнув повернення українців з Китаю, не організував їх розміщення вже в Україні. Це єдиний спосіб заспокоїти українців – продемонструвати компетентність, а не шукати винних.

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