"Українці втомилися": Поклонська розхвалила Зеленського за новорічне звернення

Нелегітимна депутатка Державної Думи Росії і колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська похвалила президента України Володимира Зеленського за новорічне звернення.

У своєму Telegram-каналі Поклонська заявила, що "рада змінам, які відбулися в Україні" і "вперше за всю історію країни не було соромно за українського президента".

"Зеленський звернувся до людей українською, російською та угорською мовами. Не було чергових казок і страшилок про НАТО, агресора і окопи. Президент сказав те, що давно вже пора там зрозуміти. Показав, що всі народи – і є єдина країна. І "правильність" громадянина не залежить від мови, якою він говорить.

Я знаю, що українці втомилися від переворотів і потрясінь – вони чекають миру, і Зеленський через своє звернення намагається його принести. Не беруся гадати, як буде на ділі, але мені його слова подобаються", – написала Поклонська.

Поклонська розсипалася в компліментах Зеленському

Як писав OBOZREVATEL, звернення Зеленського викликало ажіотаж серед українців. Багато хто жорстко розкритикував позицію президента, однак були й ті, які підтримали його заклик до об'єднання.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram