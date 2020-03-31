Відповідальність за порушення режиму обсервації через пандемію коронавірусу в Україні слід терміново посилити.

Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив юрист Василь Рябченко. Він виступив за те, щоб поліція могла обмежувати право людини на свободу пересування у зв'язку з пандемією.

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"Наразі настав час подумати не тільки про свої права, а й про права інших громадян. Уряд України має забезпечити як дотримання прав людей, які прилетіли останніми рейсами, так і всіх громадян, які перебувають у режимі карантину та самоізоляції. А це більше 40 мільйонів осіб", – сказав юрист.

Він наголосив, що громадяни, які повернулися в останні дні в Україну з-за кордону, повинні розуміти, що можуть заразити інших.

"Відмовляючись від обсервації, втікаючи з місць обсервації, люди не тільки явно порушують закон, але і ставлять під загрозу життя інших людей. Оскільки цей вірус може спровокувати хворобу, привести до інвалідності й навіть загибелі людини", – зазначив Рябченко.

Порушники режиму обсервації, що втекли з готелю, можуть понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, пояснив юрист.

"У світі пандемія. Якщо громадяни явно і свідомо ігнорують приписи державних органів і плюс до цього псують майно аеропорту, вони можуть понести покарання. Наприклад, у рамках статті 194 статті КК (умисне знищення або пошкодження майна). Дії людей в аеропорту є вже підставою для відкриття кримінального провадження", – сказав він.

За порушення правил карантину, зазначив Рябченко, до українців можуть застосувати штраф від 17 до 170 тис. грн. Якщо в результаті порушення режиму обсервації заразилися або навіть загинули інші люди, може йтися про кримінальне покарання – від п'яти до восьми років ув'язнення.

"Виходячи з другої статті закону про поліцію, її завдання – забезпечення громадської безпеки та порядку, охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Отже, поліція повинна була припиняти дії людей, які прагнули порушити норми епідемічної безпеки. Поліція мала право фізично протидіяти тим, хто проривався з аеропорту та ламав двері, ігноруючи законну вимогу правоохоронців про дотримання порядку. Як бачимо, цього не сталося. Можливо, спрацював людський фактор і популярне гасло "Поліція з народом", – вважає він.

За словами Рябченка, на сьогодні в законодавстві України немає прямої норми, яка дозволяла б під час карантину обмежити права людини.

"На мою думку, уряду слід негайно доповнити Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси, посилити відповідальність за порушення санітарних норм, невиконання вимог режиму карантину, обсервації і так далі, щоб поліція мала законні підстави обмежувати право людини на свободу пересування в умовах епідемії", – підсумував юрист.

У Києві українці втекли з обсервації в готелі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося відео втечі частини обсервованих через пандемію українців, які 30 березня прибули з Балі через Доху (Катар), із готелю "Козацький", що в центрі Києва.

Крім того, частина українців, які 30 березня прилетіли до Києва і повинні були пройти обов'язкову обсервацію, втекли з автобуса.

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