Українці влаштували бунт на кордоні з Польщею через обсервацію

Вікторія Довгань Суспільство 14:47, 15.04.2020 Оновлено: 15:05, 15.04.2020

Кілька десятків українців влаштували протест на кордоні України і Польщі, перекривши пункт пропуску "Ягодин". Люди вимагали відпустити їх додому без обов'язкової обсервації.

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Як повідомляє ТСН, бунт влаштували громадяни України, які повернулися з-за кордону, а також родичі і перевізники, що приїхали за ними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Українці перекрили КПП Ягодин
Скріншот відео

Головною вимогою було звільнити прибулих від обсервації й дозволити домашню самоізоляцію. Розблокувати рух на КПП вдалося лише після втручання поліції, яка склала на порушників адміністративні протоколи і відпустила їх по домівках.

Факт дотримання режиму самоізоляції правоохоронці перевірятимуть вже за місцем проживання українців, які повернулися з Європи.

Українці перекрили КПП "Ягодин"
Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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