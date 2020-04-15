Українці влаштували бунт на кордоні з Польщею через обсервацію

Кілька десятків українців влаштували протест на кордоні України і Польщі, перекривши пункт пропуску "Ягодин". Люди вимагали відпустити їх додому без обов'язкової обсервації.

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Як повідомляє ТСН, бунт влаштували громадяни України, які повернулися з-за кордону, а також родичі і перевізники, що приїхали за ними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Українці перекрили КПП Ягодин Скріншот відео

Головною вимогою було звільнити прибулих від обсервації й дозволити домашню самоізоляцію. Розблокувати рух на КПП вдалося лише після втручання поліції, яка склала на порушників адміністративні протоколи і відпустила їх по домівках.

Факт дотримання режиму самоізоляції правоохоронці перевірятимуть вже за місцем проживання українців, які повернулися з Європи.

Українці перекрили КПП "Ягодин" Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в пункті пропуску "Чоп-Захонь" на кордоні України та Угорщини також спостерігається аншлаг з угорського боку через масове повернення українців додому з Європи на Великдень.

Нагадаємо, 15 квітня Кабінет міністрів України тимчасово закрив ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Молдовою через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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