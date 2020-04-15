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15 квітня • оновлено в 15:57
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Українці влаштували бунт на кордоні з Польщею через обсервацію

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Кілька десятків українців влаштували протест на кордоні України і Польщі, перекривши пункт пропуску "Ягодин". Люди вимагали відпустити їх додому без обов'язкової обсервації.

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Як повідомляє ТСН, бунт влаштували громадяни України, які повернулися з-за кордону, а також родичі і перевізники, що приїхали за ними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Українці перекрили КПП Ягодин

Українці перекрили КПП Ягодин

Скріншот відео

Головною вимогою було звільнити прибулих від обсервації й дозволити домашню самоізоляцію. Розблокувати рух на КПП вдалося лише після втручання поліції, яка склала на порушників адміністративні протоколи і відпустила їх по домівках.

Факт дотримання режиму самоізоляції правоохоронці перевірятимуть вже за місцем проживання українців, які повернулися з Європи.

Українці перекрили КПП "Ягодин"

Українці перекрили КПП "Ягодин"

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Зачем впускать в страну это биидло? Не хотят, пусть сидят в Польше
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ну ничего рукамиводители сделать нормально не могут! Понятно возмущение нынешних приехавших: 80 тысяч запустили, а нас на обсервацию? Думать нужно, а потом делать, Но наши "услуги" все делают экспромтом, думать им тяжело - мозги хреновые. Вот видосик снять или в броник без пластин одеться - это они могут. Про ошибки чего-нибудь ляпнуть как корова лепешку - это да. Продавать должности хорошо умеют, но не додумывают, что это может вскрыться. Ну НИЧЕГО НОРМАЛЬНО НЕ МОГУТ!
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Пускайте пускайте,больше пшеков западенских окочуриться а это хорошо от них все равно стране пользы никакой
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Суспільство

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