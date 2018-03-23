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Українці визначилися з лідером президентського рейтингу - опитування

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Якби президентські вибори в Україні відбулися на початку березня, то лідерами вподобань виборців стали б керівник партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко і чинний глава держави Петро Порошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія", передають "Українські Новини".

Так, за Тимошенко готові проголосувати 14,6% опитаних, а за Порошенка - 9,5%.

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При цьому 9,3% опитаних проголосували б за співголови фракції "Опозиційний блок" в Раді Юрія Бойка, 7,4% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 7% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

6,2% респондентів віддали б свій голос за лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича, 4,1% - лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 4% - лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового.

Решта кандидатів набрали б менше 2% голосів.

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Дослідження проводилося з 9 по 16 березня. Всього було опитано 2 010 повнолітніх жителів у всіх областях України, крім окупованих Криму і Донбасу, методом особистого інтерв'ю.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, кого українці бачать новим прем'єром.

Читайте всі новини по темі "соціологічні опитування" на сайті "Обозреватель".

Тема
соціологічні опитування
Особи
Юлія ТимошенкоПетро ПорошенкоЮрій БойкоОлег ЛяшкоАнатолій Гриценко
Місце
Україна
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