Українці визначилися з лідером президентського рейтингу - опитування

Якби президентські вибори в Україні відбулися на початку березня, то лідерами вподобань виборців стали б керівник партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко і чинний глава держави Петро Порошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія", передають "Українські Новини".

Так, за Тимошенко готові проголосувати 14,6% опитаних, а за Порошенка - 9,5%.

При цьому 9,3% опитаних проголосували б за співголови фракції "Опозиційний блок" в Раді Юрія Бойка, 7,4% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 7% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

6,2% респондентів віддали б свій голос за лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича, 4,1% - лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 4% - лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового.

Решта кандидатів набрали б менше 2% голосів.

Дослідження проводилося з 9 по 16 березня. Всього було опитано 2 010 повнолітніх жителів у всіх областях України, крім окупованих Криму і Донбасу, методом особистого інтерв'ю.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, кого українці бачать новим прем'єром.