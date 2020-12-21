Українці виступають за вступ в ЄС і НАТО, але чимало хочуть і військового союзу з РФ – опитування
Більшість українців вважають, що Україна повинна слідувати в напрямку інтеграції з Європейським Союзом. Водночас чимало громадян виступають за інтеграцію з Росією.
Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Його проводили серед 2004 осіб.
Так, опитані громадяни вважають, що Україні варто:
рухатися в напрямку вступу в ЄС – 48%;
інтегруватися в Євразійський економічний союз із Російською Федерацією, Білоруссю і Казахстаном – 13%;
не інтегруватися з жодним із союзів – 30%.
Зазначається, що прихильників євроінтеграції найбільше в західних (72%) і центральних (52%) регіонах України.
У південних областях євроінтеграцію підтримують приблизно стільки ж респондентів, що й не приєднання до будь-яких союзів (36% і 33% відповідно). А за зближення з Росією виступають 23%.
У східних регіонах більшість (40%) не підтримують ніяких союзів, а за інтеграцію з ЄС і РФ виступають 24% і 26% опитаних.
Крім цього, українці висловилися за:
вступ України в НАТО – 42%;
військовий союз із Росією – 11%;
позаблоковий статус – 34% респондентів.
Підкреслюється, що опитування проходило з 5 до 13 грудня серед жителів 131 населеного пункту країни за винятком окупованих територій Донбасу та Криму. Респонденти були опитані методом особистого інтерв'ю, помилка вибірки не перевищує 3,3%.
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