Українці висловилися про вплив участі в місцевих виборах на їхнє життя. Інфографіка

Юрій Сергієнко Суспільство 23:10, 20.11.2020 Оновлено: 23:19, 20.11.2020

Більшість громадян України впевнені, що участь в місцевих виборах вплине на їхнє життя.

Про це свідчить опитування, проведене студією "Свобода слова Савіка Шустера". Результати були показані в ефірі програми 20 листопада.

Українцям поставили запитання: "Ваша участь в місцевих виборах вплине на ваше життя і життя ваших близьких?". "Так" відповіли 61,6% опитаних, 38,4% вважають, що не вплине.

Результати опитування.

Результати по регіонах дещо відрізнялися:

  • Центральний – 66,9% відповіли ствердно, 33,1% негативно

  • Східний – 57,7% проти 42,3%

  • Південний – 57,3% проти 42,7%

  • Західний – 64,1% проти 35,9%

  • Північний – 62,2% проти 37,8%

Дані по регіонах.

Опитування проводила компанія Liberty Report 19-20 листопада серед 16 266 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. У ряді міст 15 листопада пройшов другий тур.

Раніше Центральна виборча комісія назвала партії, які отримали найбільше мандатів.

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