Українці висловилися про вплив участі в місцевих виборах на їхнє життя. Інфографіка

Більшість громадян України впевнені, що участь в місцевих виборах вплине на їхнє життя.

Про це свідчить опитування, проведене студією "Свобода слова Савіка Шустера". Результати були показані в ефірі програми 20 листопада.

Українцям поставили запитання: "Ваша участь в місцевих виборах вплине на ваше життя і життя ваших близьких?". "Так" відповіли 61,6% опитаних, 38,4% вважають, що не вплине.

Результати по регіонах дещо відрізнялися:

Центральний – 66,9% відповіли ствердно, 33,1% негативно

Східний – 57,7% проти 42,3%

Південний – 57,3% проти 42,7%

Західний – 64,1% проти 35,9%

Північний – 62,2% проти 37,8%

Опитування проводила компанія Liberty Report 19-20 листопада серед 16 266 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. У ряді міст 15 листопада пройшов другий тур.

Раніше Центральна виборча комісія назвала партії, які отримали найбільше мандатів.