Українці висловилися про вплив участі в місцевих виборах на їхнє життя. Інфографіка
Більше 60% вважають, що їхній голос на виборах матиме вагу
38% вважають, що їхня участь ніяк не вплине
Більшість громадян України впевнені, що участь в місцевих виборах вплине на їхнє життя.
Про це свідчить опитування, проведене студією "Свобода слова Савіка Шустера". Результати були показані в ефірі програми 20 листопада.
Українцям поставили запитання: "Ваша участь в місцевих виборах вплине на ваше життя і життя ваших близьких?". "Так" відповіли 61,6% опитаних, 38,4% вважають, що не вплине.
Результати по регіонах дещо відрізнялися:
Центральний – 66,9% відповіли ствердно, 33,1% негативно
Східний – 57,7% проти 42,3%
Південний – 57,3% проти 42,7%
Західний – 64,1% проти 35,9%
Північний – 62,2% проти 37,8%
Опитування проводила компанія Liberty Report 19-20 листопада серед 16 266 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. У ряді міст 15 листопада пройшов другий тур.
Раніше Центральна виборча комісія назвала партії, які отримали найбільше мандатів.