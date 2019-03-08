Українці висловилися, чи потрібно святкувати 8 березня

Більшість українців не проти святкування в країні Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Про це стало відомо за підсумками опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли майже 13 тисяч читачів сайту.

Так, 36% висловили рішучу підтримку святу 8 березня, а ще 38% заявили, що особливо не святкують цей день, але близьких вітають. Решта 8% з тих, хто святкую жіночий день, вважають за необхідне скасувати вихідний.

Проти свята виступили лише 18% опитаних. Вони стверджують, що "це пережиток радянського минулого".

Напередодні OBOZREVATEL розповідав, чому українці святкують 8 березня, проте в останні роки все частіше скептично висловлюються щодо Міжнародного жіночого дня.

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