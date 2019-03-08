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Українці висловилися, чи потрібно святкувати 8 березня

2.1тЧитати матеріал російською

Більшість українців не проти святкування в країні Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Про це стало відомо за підсумками опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли майже 13 тисяч читачів сайту.

Так, 36% висловили рішучу підтримку святу 8 березня, а ще 38% заявили, що особливо не святкують цей день, але близьких вітають. Решта 8% з тих, хто святкую жіночий день, вважають за необхідне скасувати вихідний.

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Проти свята виступили лише 18% опитаних. Вони стверджують, що "це пережиток радянського минулого".

Українці висловилися, чи потрібно святкувати 8 березня

Напередодні OBOZREVATEL розповідав, чому українці святкують 8 березня, проте в останні роки все частіше скептично висловлюються щодо Міжнародного жіночого дня.

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Місце
Україна
Тег
8 Березня
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Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Мы еще ...писаем...перестаньте мочиться..это будет вашей величайшей победой над агрессором
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2
1
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Слышал, как Супрун раскритиковала праздник 8 Марта? -А какое отношение она имеет к 8 Марта, если её праздник – хэллоуин?
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2
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Придурки ...все россияне откушивают по обелам ...борщ...запретите его
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2
0

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