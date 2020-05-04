Українці вироблять колективний імунітет від COVID-19 – прогноз експертів

За літо 2020 року українці повинні виробити колективний імунітет від коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомляють аналітики Світового центру даних, які розрахували розвиток хвороби в Україні.

За прогнозом експертів до кінця серпня 2020 року процес поширення COVID-19 може пройти наступні фази:

До третьої декади травня 2020 року найбільш вірогідним буде наростання пандемії зі змінним характером. Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину, найнижчим в Європі відсотком проведених тестів на коронавірус, найвищим в Європі відсотком інфікованих лікарів і деякими іншими несприятливими факторами.

Протягом третьої декади травня найбільш ймовірним може бути пік пандемії.

Повільне згасання пандемії COVID-19 може відбуватися протягом літа в Україні.

З кінця травня до кінця серпня 2020 року, у міру поступового набуття населенням колективного імунітету, поліпшенням роботи системи охорони здоров'я, підвищенням соціальної відповідальності та свідомості населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня.

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