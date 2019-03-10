Українці винесли вердикт терористці, що втекла з "Л/ДНР"

Колишню терористку "Л/ДНР" Світлану Дрюк із позивним "Вітерець", яка перейшла на бік України, варто амністувати або покарати виходячи з того, чи є на її руках кров.

Таку думку висловили читачі OBOZREVATEL у відповідному опитуванні. Всього участь в інтерактиві взяли понад 21 тисяч осіб.

"Що робити "ополченочкою", яка з втекла в Україну?" — на таке запитання пропонувалося дати відповідь.

Світлана Дрюк facebook.com/andriy.tsaplienko

Значна частина тих, хто проголосував (47%), заявила: "Не вбивала — амністія, на руках кров — довічне".

Другим за кількістю відповідей (30%) став наступний варіант: "Вона покаялася і співпрацює із СБУ — пробачити".

При цьому деякі українці (14%) не такі лояльні до екс-"ополченки". "Судити терористку і зрадницю!" — відповіли вони.

Майже кожен десятий респондент (9%) зізнався, що буде проти помилування Світлани Дрюк. "Відправити назад або в Росію — там таким місце", — вважають користувачі мережі.

Світлана Дрюк 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дрюк перейшла на сторону України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою. Вона розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу командира Світлани Дрюк на сторону України і нарвалися на глузування в мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Юрій Радковець вважає, що перед тим, як називати Дрюк легендарною, потрібно провести ретельну перевірку даних, аж до чуток про неї в рядах терористів.

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