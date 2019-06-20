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ООН передбачила вимирання українців: демограф зробила заяву

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Прогнози про істотне скорочення населення України, оприлюднені в останньому звіті ООН, навряд чи збудуться.

"Я ніколи не бачила демографічного прогнозу, який би збувся, тому що всі ці розрахунки відповідають на питання: "що буде, якщо", вони не ґрунтуються на реальних цифрах. Це варіанти того, як може розвиватися населення", – розповіла OBOZREVATEL демограф Ірина Прибиткова.

Вона визнала: "Звичайно, зменшення чисельності населення України відбувається, але ніхто не рахував, наприклад, скільки українців виїхало за кордон".

Українці, ілюстрація

Українці, ілюстрація

Meest-Online.com

У цьому контексті демограф зазначила, що цифри українців, які нібито виїхали з країни на заробітки, близько 10-12 мільйонів, не відповідають реальній ситуації і використовуються політиками в політичній боротьбі з опонентами.

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За її словами, для оцінки реальної кількості українців-заробітчан повинна враховуватися тільки одна цифра: кількість громадян, які отримали робочу візу в іншій країні. Водночас демограф зазначила: попрацювавши за кордоном, велика частина цих людей повертається на батьківщину.

Демограф констатувала: в Україні "давно немає правильного обліку населення". При цьому тільки дві цифри заслуговують довіри: кількість народжень і смертей, оскільки і той, і інший факт "чітко фіксується Міністерством юстиції".

"Всі інші інсинуації ведуться за рахунок міграційного руху. Джерела або передбачувані, або фейкові", – наголосила вона.

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Як писав OBOZREVATEL, у звіті ООН "Перспективи світового народонаселення" йдеться про те, що до 2050 року населення України може скоротитися до 35 мільйонів осіб, а до кінця поточного сторіччя – до 24,5 мільйонів осіб.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
ООН
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Livesey David
Livesey David
Да всем пох этих скакунов.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Пора в красную книгу)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот тебе и раз!!! А скауасы ждут краха России. Видимо не судьба...
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