Українці масово вийшли на вулиці першого дня ослабленого карантину. Ексклюзивні фото
В Україні з 11 травня послабили карантин через COVID-19. Тепер людям можна відвідувати парки, спортивні та дитячі майданчики, літні тераси кафе, ресторанів, перукарні тощо.
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Так, частину обмежень зняли, але багато заборон усе ще діє. Уряд, зокрема, затвердив перелік норм, яких повинні дотримуватися як працівники, так і відвідувачі знову відчинених закладів. Сам карантин продовжили до 22 травня.
Пропонуємо подивитися фоторепортажі та відео з різних міст країни, де українці вийшли на вулиці після часткового зняття карантину:
Київ
У столиці карантин вирішили частково скасувати не 11, а 12 травня, проте деякі жителі все ж вийшли в парки, а заклади відновили роботу за день до офіційного дозволу.
Втім, кореспондент OBOZREVATEL помітив більше закритих терас, ніж відкритих. До відкриття тільки готувалося багато закладів у центрі міста.
У парку Шевченка гуляло багато людей, але літній майданчик ресторану не працював.
Жителі столиці, крім іншого, проводили групові тренування на Оболонській набережній, а також вийшли відпочивати у сквери та на інші пляжі столиці.
Харків
Першого дня пом'якшення карантину харків'яни вирушили, зокрема, в Саржин Яр. Він був переповнений людьми, передає "Об'єктив".
Як видно на фото й відео, багато хто не дотримувався правил соціального дистанціювання й був без масок.
У місті також відкрилися салони краси, непродовольчі магазини з продажу одягу, взуття, канцтоварів тощо. Почали працювати й секонд-хенди.
Під однією з перукарень утворилася черга. Люди були без масок, дистанції дотримувалися не всі.
Одеса
В Одесі відновили свою роботу перукарні та барбершопи, непродовольчі магазини, причому в деяких відразу утворилися черги; відкрилися літні майданчики кафе та ресторанів, ну а в парках було повно людей і раніше, незважаючи на заборону і загрозу штрафу, пише "Думская".
Дніпро
У парках міста прибрали огороджувальні стрічки та зняли попереджувальні таблички, але в деяких місцях вони ще висять, пише "Інформатор".
У парку Глоби готуються приймати відвідувачів і готують атракціони до нового сезону.
Особливе пожвавлення журналісти помітили на набережній на житловому масиві Перемога. Тут гуляє дуже багато людей, а дехто ловить рибу.
Луцьк
В області відкрилося для відвідувачів поле тюльпанів "Волинська Голландія", пише "ВолиньPost". Першого ж дня туди приїхали сотні людей.
Поруч із тюльпановим полем відвідувачів пригощали кавою, солодощами та іншою їжею, продавали квіти, мед, текстильні вироби.
На пляжі Теремнівської водойми люди вже відкрили купальний сезон, пише "Конкурент".
Раніше OBOZREVATEL писав, за порушення яких норм, встановлених урядом, можна отримати штраф після 11 травня.