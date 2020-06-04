У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт, яким пропонується заборонити імпорт в Україну делікатесу фуа-гра.

Про це в четвер, 4 червня, повідомили у пресслужбі парламенту. Відповідний проєкт закону напередодні подав нардеп з депутатської групи "За майбутнє" Антон Яценко. Документ вже отриманий Верховною Радою і направлений на розгляд комітету.

У пояснювальній записці зазначається, що метою проєкту закону є заборона імпорту фуа-гра та наближення законодавства з охорони тварин під час годування до законодавства ЄС, відповідно до Угоди про асоціацію.

Нардеп Яценко запропонував заборонити імпорт фуа-гра

Крім того, у документі говориться, що фуа-гра – це продукт насильницького годування птахів для збільшення їхньої печінки, і, на думку вчених, цей дорогий продукт містить потенційну небезпеку для людського здоров'я.

Виробництво фуа-гра вже заборонено в більшості країн ЄС, Ізраїлі, Туреччині, Індії, Великій Британії та інших країнах.

http://w1.c1.rada.gov.ua/

У Telegram-каналі "Темный рицарь", зіронізували зазначивши, що, імовірно, Яценку не сподобалось блюдо в ресторані "Велюр", який належить депутатові "Слуги народу" Миколі Тищенку.

"Просто Антону Яценку не сподобалося, як фуа-гра в "Велюрі" подають!", – написали у каналі.

Зазначимо, 14 квітня журналісти засікли Яценка на виході з "Велюру", який втрапив у скандал через роботу у розпал карантину. Пізніше Тищенко заявив, що не знає, як нардеп опинився у закладі.

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Народний депутат VIII скликання Борислав Береза іронічно припустив, що для Яценка це питання архіважливе.

"Навіть не уявляю чи зможемо ми вижити без імпортної фуа-гра і як в СМТ Варва, Чернігівської області або в селі Кобиляки, Черкаської області люди чекають цього закону, який спростить їхнє життя. І звичайно ж саме для такої законотворчої діяльності було обрано цей нардеп", – написав Береза.

"Давіть фуа-гра бульдозером!", "Допоможіть врятувати Україну! Заборонити треба ввіз фуа-гра! Вже не їдять осетрину, засихають з хамоном ікра", – жартують у мережі.

Відзначимо, що фуа-гра – це дорогий делікатес, спеціальним чином приготовлена печінка відгодованого гусака або качки. Багато хто вважає виробництво фуа-гра неетичним, оскільки птахів надмірно відгодовують насильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський, анонсуючи рішучу боротьбу з контрабандою, заявив, що якийсь час можна пережити без кави, лосося і хамона.