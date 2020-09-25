Українці відповіли, чи робили ПЛР-тести за час пандемії та чи спроможні їх оплачувати

Більшість українців не робили жодного тесту на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) за час пандемії коронавірусу COVID-19, а також не мають змоги їх оплачувати.

Відповідні результати показало опитування, проведене в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Зазначається, що їх було сформовано за вибіркою 100 осіб, яка репрезентує Київ за статтю і віком.

Так, на питання "Чи робили ви ПЛР-тест на коронавірус, відколи почалася епідемія" згодою відповіли лише 20,75%, водночас 79,25% опитаних зізналися, що не перевірялися на можливість інфікування.

Більшість українців не робили ПЛР-тести за час епідемії коронавірусу. Інфографіка "Свободи слова Савіка Шустера"

Також 79% респондентів відповіли, що не можуть регулярно платити за ПЛР-тести, а має таку можливість лише 21% опитаних.

Більшість українців не можуть регулярно оплачувати ПЛР-тести. Інфографіка "Свободи слова Савіка Шустера"

Як повідомляв OBOZREVATEL: