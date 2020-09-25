Українці відповіли, чи робили ПЛР-тести за час пандемії та чи спроможні їх оплачувати
Більшість українців не робили жодного тесту на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) за час пандемії коронавірусу COVID-19, а також не мають змоги їх оплачувати.
Відповідні результати показало опитування, проведене в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Зазначається, що їх було сформовано за вибіркою 100 осіб, яка репрезентує Київ за статтю і віком.
Так, на питання "Чи робили ви ПЛР-тест на коронавірус, відколи почалася епідемія" згодою відповіли лише 20,75%, водночас 79,25% опитаних зізналися, що не перевірялися на можливість інфікування.
Також 79% респондентів відповіли, що не можуть регулярно платити за ПЛР-тести, а має таку можливість лише 21% опитаних.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
також в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 25 вересня народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, як хворіла на COVID-19 і як переосмислила життя;
також народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький пояснив, що у деяких регіонах лікарі, які працюють із хворими на COVID-19, не отримують надбавки не тому, що немає грошей, а через організаційні моменти.