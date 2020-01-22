Головна Новини
22 січня • оновлено в 12:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналіст Всі статті автора

Українці – велика нація, але чомусь постійно програють

2.1т

Сьогодні українці святкують День Злуки.

Немає нічого постійного в цьому світі. Я з самого дитинства хоча й встиг прожити 7 років в СРСР, та сприймав незалежну Україну як даність. Як щось непорушне, тягле, на тисячу років. Кордони на мапі здавались чимось настільки ж природним, як Карпати чи Чорне море.

І як все швидко змінилося за останні роки... І ще невідомо достеменно, що буде далі. Відчуття логічності історичного процесу пішло в небуття.

Це я до того, що сьогодні набагато більше свято за день, коли дві політичні групки лідерів УНР та ЗУНР 100 років тому підписали документ, який в реальності ніколи не діяв. Бо й ті, й ті мало того, що так в реальності ніколи й не об'єдналися, так ще й встигли попрацювати одне проти одного.

Сьогодні має бути день, коли ми відзначаємо тяглість української державної традиції. Соборність в плані того, що Українська Держава, в незалежності від кордонів та територій, є вічною, непорушною цінністю для всіх тих, хто вважає себе українцем. В незалежності від прізвищ президентів чи гетьманів.

Новини
И тогда, может быть, Украина поправится...

День Соборності - це день єдності всіх, хто вважає, що Україна є політичним суб'єктом, а не об'єктом, що ми є не якоюсь там сірою чи буферною зоною між кимось там. Ні.

Ми - це велика нація. Яка через несприятливі обставини й власну інтелектуальну неміч постійно програвала, так. Але яка пройшла крізь бурі, в яких багато хто взагалі б не вижив. І проходить зараз через чергову. Але яка невпинно йде й неодмінно дійде до своєї мети. Ми маємо зайняти належне нам місце в світі. Рівного серед рівних.

Й спробуйте тільки не побачити символізму в тому, що перші смерті на Майдані відбулися саме 22 січня. Пам'ятаймо кожного, хто віддав своє життя за те, щоб Україна була Україною. Вірю в те, що організована українська

Нігоян, Жизневський, Сеник, Вербицький, як і решта Небесної Сотні - це люди, які поклали своє життя саме за те, щоби День Соборності набув нарешті цілком конкретного значення в сучасності й для нинішніх поколінь українців. Щоби ціна стала зрозумілішою. Щоби стало ясно, що ми потрібні тільки самим собі. Й що наша справа - це тільки наших рук діло.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Богдана Буткевича
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
3
4
Смішно
11
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Великая нация чтит свою историю и не разрушает государственность в угоду западным мудакам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Усіх зі святом! Слава Україні!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Прокапало Ігор, много не пей. Береги себя. Без твоих пьяных высеров на обозе скучно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Серко Прокоп
Серко Прокоп
СЛАВА УКРАИНЕ!!!! Если ты прочитал, то отправь это сообщение в 20 людям, если не отправишь, ты умрешь через 2 дня!!!!! это правда!!!!!!!!!!!! мой друг не отправил и его сбила машина!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги