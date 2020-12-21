Українці в мережі влаштували "зраду" через головну ялинку країни

Користувачі мережі гаряче сперечалися про те, що нібито головна ялинка України схожа на ту, що встановили в Москві, Росія.

У соціальних мережах викладали фото двох новорічних ялинок, і побачили в цьому "зраду". Однак по мережі розійшлися знімки київської ялинки, де її порівнювали з московською, але не тієї, що встановили блія Кремля на Красній площі.

Вгорі ялинка в Києві, внизу в Москві на Манежній площі

Відзначимо, що є якась схожість між ялинкою на Софійській площі та новорічним деревом, що встановили на московській Манежній площі.

Ялинка на Красній площі

Ялинка на Манежній площі

Ялинка в Києві на Софійській площі

Але такі ялинки зі аналогічними святковими прикрасами і гірляндами встановлювали і в інших українських містах і країнах світу, про що користувачі соцмереж писали в коментарях. Наприклад, схожа новорічна ялинка була встановлена в Полтаві 2018 році і в Вільнюсі (Литва) в 2016 році.

Ялинка в Вільнюсі в 2016 році

Ялинка в Полтаві в 2018 році

Водночас користувачі мережі між собою сперечалися і писали гнівні коментарі. Деякі навіть просили, щоб на київську ялинку замість зірки повернули казковий капелюх.

"Яка різниця! У Зеленського комплекси. Все повинно бути, як в Москві. Він її вважає столицею, а Путіна своїм президентом", "Один дизайнер для всіх старався? Або вони все у одного скопіювали? Щось і справді з людьми відбувається, чи то випадкові, то чи родичі, які не розуміють", "А якби шапку залишили, то були б різні", "Знову не подобається, ялинки майже всі однакові, а вам всім не догодити", "Яка вам різниця яка у кого і коли ялинка була чи є? Лондонцям в минулому році Норвегія за традицією прислала ялинку, але таку обшарпану і нещасну! Нічого, пережили, ніхто не робив з того події", – писали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.

Раніше в столиці на головну ялинку встановили восьмиконечную зірку, замість казкового капелюха.