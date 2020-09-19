Українці в мережі підняли на сміх заяву Арахамії про вигоду провалу "Слуг"

В мережі почали активно обговорювати заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який сказав, що його партії вигідно буде програти на місцевих виборах.

Новину про політика користувачі мережі обговорювали під постом OBOZREVATEL на Facebook. У коментарях користувачі відзначали дурість висловлювання політика.

"Звідки взяли цього чебурашку?", "Коли закінчиться твоє депутатство встигнеш ти втекти? Що тоді скажеш?", "73% ви про це мріяли? Радійте, все по приколу", "Звичайно вигідно! Ще треба на позачергових виборах програти. Це теж вигідно", "Ось вибрали ідіоти собі слуг", "Дурний-дурний, а знає, як викрутитися", – сміялися в мережі.

Відзначимо, що відео з Арахамією стало популярним в Twitter і масово поширювалося по мережі.

"Арахамія чесно і без викрутасів: ми не хочемо нести відповідальність за погані дороги, сміття. Ми тільки хочемо бабки ділити і отримувати", "Лідер "парламентської монобольшості, яка за півтора року провело рівно нуль реформ", "Глава правлячої фракції "Слуга народу "Давид Арахамія відрізняється розумом і кмітливістю", – відзначали в соцмережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Давид Арахамія не виключив розколу "Слуги народу" у Верховній Раді.