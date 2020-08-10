Після масових протестів із затриманнями у Мінську через результати виборів, українці у соціальних мережах підтримали білорусів. Вони висловлювали слова підтримки під гаслом "Жыве Беларусь!" та згадували українську Революцію Гідності.

Так, до прикладу, політичний аналітик Володимир Горбач у Facebook зазначив, що чим би не закінчилося протистояння, білоруси заслуговують на повагу. "На відміну від російських протестувальників, вони відбивають своїх побратимів від поліцаїв, а не просто фотографують для соцмереж, – зазначив він.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Володимир Горбач

Заслужена журналістка України Тетяна Мокріді зауважила, что протести у Білорусі вражають. "Сьогоднішні протести вражають. Сили і мудрості вам, браття! 26 років президенства Лукашенка. Але і по фото видно, що ситуація не така проста і однозначна..", – написала вона.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Тетяна Мокріді

"Вважаю коментарі в стилі "не так все однозначно" і "за опозицією стоїть Росія" мєрзостью", – прокоментував реакцію соцмереж Вахтанг Кіпіані. За його словами, за усі роки президентства Лекашенко був "рабом Кремля".

"Він зробив усе, щоб знищити перспективу європеїзації цієї країни, побудував фашистський режим, убив багатьох опозиціонерів, добив національну мову. Що може бути гірше цього?", – написав Кіпіані.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Вахтанг Кіпіані

За словами журналістки Тетяни Даниленко, вільна Білорусь так само зайва для багатьох, як і вільна Україна.

"А уявіть, що їм сьогодні вдасться? Якщо бути до кінця чесним, вільна Білорусь так само зайва для багатьох, як і вільна Україна. Не тільки для Росії. Але по-справжньому вільний народ ні в кого не питає, як йому в цьому світі жити. Рано чи пізно білоруси прийдуть до цього", – написала вона у Facebook.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Тетяна Даниленко

Журналіст Юрій Бутусов зауважив, що Росія напевно буде мати намір спровокувати "побоїще і кров" так само, як спровокувала побоїще і кров на Майдані.

"Не сумніваюся, що люди, які готові сміливо йти під кийки і водомети також сміливо будуть готові пролити кров, і їм потрібна свобода, а не диктатура Путіна. Україна повинна бути готова прийти на допомогу в разі російської агресії тими силами і засобами, які ми можемо адекватно застосувати, не зашкодивши україно-білоруським відносинам і з повагою до народу цієї країни", – написав він.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Юрій Бутусов

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Юрій Бутусов

"Білоруси, я вами захоплююся! Сил вам та відваги. Дивлюся на вас і наче на Майдані. Все буде складно, і проблем буде більше, ніж ви можете уявити, але свободу не спинити: вільний не може жити у кайданах", – пише Аля Шандра.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан

"Жыве Беларусь! Cколихнулась Білорусь, сил вам здати свій екзамен", – написала Ірина Кушнір.

"Жыве Беларусь! Неймовірно добрий і світлий народ. Страшна ніч. І страшно, що буде далі", – зазначила Ірина Ромалійська.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Ірина Ромалійська

"Колись під Воїнів світла Ляпіса Трубецького дихав Майдан. Сьогодні воїни світла б'ються до ранку в себе на Батьківщині", – нагадала Ярослава Гресь.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Ярослава Гресь

"Епоха диктатора завершилась! Хай переможе ідентичність! Жыве Беларусь!", – написав Мирон Гордійчук.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Мирон Гордійчук

Крім того, українські художники створюють плакати, щоб підтримати білорусів.

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Інжир

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Oleksandr Grekhov

Українці у мережі потужно підтримали Білорусь: публікують плакати та згадують Майдан Facebook / Нікіта Тітов

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