Українці святкують Різдво в умовах карантину: які обмеження діють на вихідних

Влада України вирішила не посилювати карантинні заходи на католицьке Різдво. Тому святкові вихідні 25-27 грудня пройдуть в умовах поточних обмежень.

Наразі, з 19 грудня 2020 року до 7 січня 2021 року, в країні діють заборони "помаранчевої зони".

Зокрема, дозволено працювати усім закладам культури, релігійним установам, культурним спорудам і кінотеатрам за умови виконання таких обмежень:

проведення масових культурних заходів із заповненням до 20 осіб з дистанцією не менше ніж 1,5 м;

релігійні заходи в культових спорудах 1 особа на 5 кв. м, на відкритому повітрі – дистанція 1,5 м;

приймання відвідувачів кінотеатрам та усіма закладами культури з 50% наповненістю залів (розміщення має здійснюватися з вільним місцем поряд, спереду та позаду);

відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, із обмеженням розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі;

працювати можна готелям, санаторно-курортним закладам, крім інших закладів, які надають послуги із тимчасового розміщення.

басейни, спортзали, фітнес-центри можуть працювати з обмеженням відвідувачів не більше 1 людини на 20 кв.м.

Також продовжує працювати міський громадський транспорт з обмеженням по числу пасажирів на місцях для сидіння та маршрути міжміського, міжобласного сполучення (автомобільний, залізничний, авіаційний транспорт).

Водночас, в цей період заборонено:

проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

розміщення у закладах харчування більш ніж 4 повнолітніх осіб за одним столом і коли відстань між столами менш як 2 метри;

проведення у розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей із більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31 грудня на 1 січня 2021 року робота ресторанів та кафе буде дозволена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жорсткий локдаун в Україні введуть з 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.