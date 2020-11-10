Українці створили мобільний додаток, що вже рік допомагає трудовим іммігрантам у Польщі уникнути шахраїв
Щороку тисячі українців вирушають на заробітки до Польщі. За даними польського соцстраху, зараз у країні знаходиться більше 2 млн українських працівників. Лише половина з них перебуває там легально, має офіційне працевлаштування і пакет страхових послуг.
Шукачі роботи часто стикаються з фейковими рекрутинговими компаніями.
Співпраця з ними несе багато проблем:
1. Агенції беруть дострокову оплату за посередництво в працевлаштуванні за кордоном. Це не лише дорого, а й порушує п.2 ст.38 Закону "Про зайнятість населення".
2. Інформація про роботу зазвичай не структурована й розкидана по різним джерелам. Шукачу складно орієнтуватися в цінах на послуги, а рекрутеру — легко їх підвищити.
3. Пошук роботи й підготовка документів триває довго: більше 2-х місяців.
4. В багатьох випадках шукач так і не отримує оформлення на посаду. Або приїздить до Польщі зовсім не на тих умовах, на які очікував.
В результаті українці змушені працювати в чужій державі нелегально, повертатися додому без грошей чи нікуди не їхати.
Для подолання цієї проблеми команда Workport рік назад запустила додаток.
Що таке Workport?
Workport — це маркетплейс у смартфоні, з допомогою якого можна вирішити всі питання щодо роботи й життя в Польщі.
Наразі у додатку є такі функції:
пошук вакансій, квитків і житла;
послуги банку й переведення коштів з валютною конвертацією;
страхові послуги;
юридична підтримка;
продукти й акції в мережах супермаркетів і магазинів;
поповнення рахунку для польських SIM-карт;
довідник іммігранта з інформацією про візи, карту поляка, вид на проживання, адреси консульств тощо.
Нещодавно додали ще блок "Спільнота", де працівники можуть спілкуватися одне з одним.
Схема реєстрації проста: користувач надає номер телефону та ПІП. Необхідні документи надсилаються безпосередньо роботодавцю у переписці. Всі дані надійно захищені у межах додатку. Головне — не переносити спілкування у месенджери.
Як Workport допомагає долати проблеми міграції?
Офіс компанії знаходиться у Вроцлаві, але команда проєкту складається з українців, що в свій час поїхали в Польщу.
"Кожен із нас пройшов шлях самурая-іммігранта. Ми не вигадували незрозумілу цільову аудиторію, для якої розробляли б незрозумілий продукт. Робимо те, що колись було б корисним для нас самих. А ще постійно слухаємо користувачів і щось додаємо" — заявляють у Workport.
Головна проблема, з якою стикнулася команда — велика кількість аферистів серед роботодавців-агентств. Workport бореться з нею радикально: перевіряє компанії перед публікацією вакансій і опрацьовує коментарі шукачів. Завдяки негативним відгукам, до введення сплати за оголошення для працедавців, команда видаляла близько 1200 вакансій щодня. Зараз цифра значно зменшилася: аферисти платити не налаштовані.
Результати проєкту і плани на майбутнє
Додаток Workport завантажили вже 200 000 людей. 53% них перебувають в Україні, 42% — вже в Польщі. Кількість активних шукачів — 147 428. Вакансій — 349, з урахуванням постійного видалення підозрілих оголошень.
До кінця 2021 року команда планує збільшити кількість реєстрацій до 1 млн, побудувати локальне ком’юніті працівників і розширити функціонал додатку.
Серед глобальних планів — масштабуватися й на інші країни. Аби українець почувався захищеним у будь-якому куточку світу.
"Ми прагнемо, щоб робота була в руках шукача. І щоб у чужій країні він не відчував себе покинутим. Хочемо відгуків типу "Знайшов роботу. Працюю." Щасливий більшого не пише. Коли ми отримуємо такі коментарі, то розуміємо, що рухаємося в правильному напрямі"